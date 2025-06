ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

Ime in priimekZETA

UvrstitevNo.235

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.92%

Razpoložljivi obtok877,552,083

Največja ponudba2,100,000,000

Skupna ponudba2,100,000,000

Hitrost kroženja0.4178%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.854005954477877,2024-02-15

Najnižja cena0.18513285230643206,2025-03-11

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

