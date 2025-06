ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Ime in priimekZEC

UvrstitevNo.80

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0002%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)467.56%

Razpoložljivi obtok16,649,659.50335043

Največja ponudba21,000,000

Skupna ponudba16,717,818.87835043

Hitrost kroženja0.7928%

Datum izdaje2016-10-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov5941.7998046875,2016-10-29

Najnižja cena15.96914388442235,2024-07-05

Javna veriga blokovZEC

Panoga

Družbeni mediji

