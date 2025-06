YFI

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

Ime in priimekYFI

UvrstitevNo.242

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)40 855,10%

Razpoložljivi obtok33 813,28710244

Največja ponudba0

Skupna ponudba36 646,35801769

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov93435.53362241,2021-05-12

Najnižja cena739.439122489,2020-07-21

Javna veriga blokovETH

