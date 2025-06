YFII

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

Ime in priimekYFII

UvrstitevNo.1337

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2,009.60%

Razpoložljivi obtok38,596

Največja ponudba39,375

Skupna ponudba39,375

Hitrost kroženja0.9802%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov9385.41962911,2020-09-01

Najnižja cena96.2850446805,2020-08-03

Javna veriga blokovETH

