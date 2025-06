XPLA

Xpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

Ime in priimekXPLA

UvrstitevNo.638

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.36%

Razpoložljivi obtok807,693,969.6601669

Največja ponudba2,000,000,000

Skupna ponudba1,999,924,589.6121

Hitrost kroženja0.4038%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.4038622426564444,2023-03-16

Najnižja cena0.02474165620415294,2025-04-07

Javna veriga blokovXPLA

Omejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.