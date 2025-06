XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

UvrstitevNo.133

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok19,872,185,922,583

Največja ponudba21,000,000,000,000

Skupna ponudba19,872,185,922,583

Hitrost kroženja0.9462%

Datum izdaje2021-07-05 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000592590659826054,2021-11-10

Najnižja cena0.000015996212103553,2025-04-07

Javna veriga blokovBCHA

