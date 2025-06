XCV

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

Ime in priimekXCV

UvrstitevNo.2339

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.03%

Razpoložljivi obtok790,640,622

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.7906%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.9394895604124345,2021-11-17

Najnižja cena0.000264223930471337,2025-02-04

Javna veriga blokovBSC

