XB

Aiming to become the world's largest liquidity provider, XBANKING is a non-custodial staking, re-staking, liquid pools platform. Fully audited by Certik, XBANKING provides services to stake 140+ cryptocurrencies across 40+ chains and 90+ web3 wallets.

Ime in priimekXB

UvrstitevNo.3805

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba10,500,000

Skupna ponudba10,500,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.564745444739441,2024-05-10

Najnižja cena0.03542568683886901,2024-09-21

Javna veriga blokovSOL

UvodAiming to become the world's largest liquidity provider, XBANKING is a non-custodial staking, re-staking, liquid pools platform. Fully audited by Certik, XBANKING provides services to stake 140+ cryptocurrencies across 40+ chains and 90+ web3 wallets.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.