Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Ime in priimekXAI

UvrstitevNo.342

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.27%

Razpoložljivi obtok1,469,279,926.5570364

Največja ponudba2,500,000,000

Skupna ponudba1,933,296,475.5975525

Hitrost kroženja0.5877%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.5967215506622041,2024-03-11

Najnižja cena0.03866533668546428,2025-04-09

Javna veriga blokovARB

Panoga

Družbeni mediji

