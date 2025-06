WUF

WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

Ime in priimekWUF

UvrstitevNo.965

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok83,590,908,668,529.33

Največja ponudba100,000,000,000,000

Skupna ponudba83,590,908,668,529.33

Hitrost kroženja0.8359%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000001672523205827,2024-07-21

Najnižja cena0.000000163286397468,2025-05-31

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

