Wall Street Games is a next generation hybrid blockchain-based online gaming platform, where players battle each other in fun & addicting simple games for rewards in cryptocurrencies!

UvrstitevNo.2998

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,00%

Razpoložljivi obtok275 384 341

Največja ponudba500 000 000

Skupna ponudba499 626 531

Hitrost kroženja0.5507%

Datum izdaje2021-06-28 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.20468072897062228,2024-03-11

Najnižja cena0.000085598878770295,2025-05-30

Javna veriga blokovARB

Omejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.