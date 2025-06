WLTH

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Ime in priimekWLTH

UvrstitevNo.1521

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,04%

Razpoložljivi obtok815 373 932,102307

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba983 563 859,362484

Hitrost kroženja0.8153%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.21845549779906134,2024-07-22

Najnižja cena0.002104944606864166,2025-04-18

Javna veriga blokovBASE

Panoga

Družbeni mediji

