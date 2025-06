WIT

The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

Ime in priimekWIT

UvrstitevNo.4229

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba2,499,269,793

Skupna ponudba1,137,386,449.93766

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.057437464430218084,2021-12-01

Najnižja cena0.001230617963445826,2025-05-30

Javna veriga blokovWIT

Panoga

Družbeni mediji

