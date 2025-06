WAXL

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

Ime in priimekWAXL

UvrstitevNo.156

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.81%

Razpoložljivi obtok976,417,217.265749

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,203,545,896.252744

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.6570520358937704,2024-03-01

Najnižja cena0.27453230501386905,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

