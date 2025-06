WAT

WatBird Universe is a meme-powered, game-driven IP and brand, onboarding the next 100M+ users to $WAT by hijacking their attention via proven and viral mechanics.

Ime in priimekWAT

UvrstitevNo.2259

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok12,889,090,910

Največja ponudba69,696,969,696

Skupna ponudba69,696,969,696

Hitrost kroženja0.1849%

Datum izdaje2024-09-23 18:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.001106508681826231,2024-09-24

Najnižja cena0.000027785119844252,2025-05-30

Javna veriga blokovTONCOIN

Panoga

Družbeni mediji

