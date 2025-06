WATER

Waterfall is the next generation EVM compatible smart contract platform based on DAG. It enables parallel block creation and later parallel execution on single shard and multi shard levels. Waterfall could be compared by its potential scalability to the most scalable projects and achieve it while preserving a very high level of decentralization (potentially millions of validators. When mobile devices functionality is developed potentially tens of millions or even hundreds of millions). Waterfall is designed to have very low hardware requirements (2 cores CPU and 4 GB RAM).

Ime in priimekWATER

UvrstitevNo.4253

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba25,433,050,002.551758

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.011880438737305467,2024-07-26

Najnižja cena0.000200047850979556,2025-05-26

Javna veriga blokovWATERFALL

