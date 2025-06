VRTX

Vertex is a hybrid orderbook-AMM DEX fusing on-chain trading and risk engines with an off-chain sequencer, providing an efficient and versatile high-performance trading platform ideally suited for both retail and institutional traders.

Ime in priimekVRTX

UvrstitevNo.843

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,35%

Razpoložljivi obtok527 320 052,42494184

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba996 999 999,9999979

Hitrost kroženja0.5273%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.5347798638381043,2023-11-27

Najnižja cena0.03375554965114646,2025-05-21

Javna veriga blokovARB

