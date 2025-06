VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

UvrstitevNo.2486

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%0,04

Razpoložljivi obtok388.209.751,9191164

Največja ponudba500.000.000

Skupna ponudba500.000.000

Hitrost kroženja0.7764%

Datum izdaje2021-09-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.6579584978828696,2021-11-21

Najnižja cena0.000579135950990423,2025-05-08

Javna veriga blokovARB

