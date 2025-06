VEIL

The Veil protocol is an innovative solution within the blockchain landscape, serving as a bridge that enables seamless swaps between a diverse array of cryptocurrencies. A fundamental aspect of Veil is its commitment to privacy, providing users with a secure and discreet means to transact and exchange digital assets.

Ime in priimekVEIL

UvrstitevNo.7949

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba996,950,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.01375205239726917,2024-03-04

Najnižja cena0.000018534056448548,2023-10-10

Javna veriga blokovETH

UvodThe Veil protocol is an innovative solution within the blockchain landscape, serving as a bridge that enables seamless swaps between a diverse array of cryptocurrencies. A fundamental aspect of Veil is its commitment to privacy, providing users with a secure and discreet means to transact and exchange digital assets.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.