VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

Ime in priimekVADER

UvrstitevNo.636

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.11%

Razpoložljivi obtok996,739,513

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba996,739,513

Hitrost kroženja0.9967%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.15849019150828353,2025-01-02

Najnižja cena0.000060938884925464,2024-11-11

Javna veriga blokovBASE

Panoga

Družbeni mediji

