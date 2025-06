UTK

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

Ime in priimekUTK

UvrstitevNo.846

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.57%

Razpoložljivi obtok704,112,145

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba704,112,145

Hitrost kroženja0.7041%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.49367726,2021-08-13

Najnižja cena0.00543500526176,2020-03-16

Javna veriga blokovETH

