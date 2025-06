UPO

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

Ime in priimekUPO

UvrstitevNo.1791

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,15%

Razpoložljivi obtok113 792 290

Največja ponudba0

Skupna ponudba160 000 000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.3777862682047466,2022-04-08

Najnižja cena0.004031877941935659,2022-11-09

Javna veriga blokovMATIC

UvodUpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.