Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Ime in priimekUNFI

UvrstitevNo.1644

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)13.03%

Razpoložljivi obtok9,548,650.10357291

Največja ponudba10,000,000

Skupna ponudba9,548,651.10357291

Hitrost kroženja0.9548%

Datum izdaje2020-11-14 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov43.91306093,2021-03-01

Najnižja cena0.16605847167079818,2025-04-14

Javna veriga blokovETH

