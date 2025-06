UDS

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Ime in priimekUDS

UvrstitevNo.698

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)5.65%

Razpoložljivi obtok45,798,006

Največja ponudba250,000,000

Skupna ponudba250,000,000

Hitrost kroženja0.1831%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.8634474661286236,2024-08-09

Najnižja cena0.040078546924565576,2024-10-30

Javna veriga blokovETH

UvodUndeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.