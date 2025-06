UDAO

Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work.

Ime in priimekUDAO

UvrstitevNo.3636

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba200,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.4330521465259076,2024-06-19

Najnižja cena0.09039231915880885,2025-03-15

Javna veriga blokovMATIC

UvodUdao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.