TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Ime in priimekTUT

UvrstitevNo.848

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)5.19%

Razpoložljivi obtok838,950,425.3376875

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba838,950,425.3376875

Hitrost kroženja0.8389%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.06042588916392525,2025-03-20

Najnižja cena0.00025507551097587,2025-02-08

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

