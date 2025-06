TSUGT

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

Ime in priimekTSUGT

UvrstitevNo.2420

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.15%

Razpoložljivi obtok178,880,147

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba971,441,361.109

Hitrost kroženja0.1788%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.4993061027795405,2023-09-08

Najnižja cena0.001312224221107046,2025-03-12

Javna veriga blokovMATIC

Panoga

Družbeni mediji

