TPY

Thrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

Ime in priimekTPY

UvrstitevNo.2569

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok87,595,731

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba981,831,108

Hitrost kroženja0.0875%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.1486609809042077,2024-01-11

Najnižja cena0.001400110917658499,2025-03-06

Javna veriga blokovARB

UvodThrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.