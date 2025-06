TOX

TOX is a decentralized traffic platform based on web3, dedicated to reshaping the value creation and distribution model of the digital world. TOX advocates "TO X", which means "the path to infinite possibilities", and provides users and developers with a broad space for innovation. TOX adopts the DAO governance model, combines AI technology to improve decision-making efficiency, achieves complete community autonomy, and closely connects users and projects through a unique task system to enable ecological growth and prosperity. TOX focuses on value reconstruction of user sovereignty and boundless interconnection, helping to build a truly open, shared, and prosperous Web3 ecosystem.

Ime in priimekTOX

UvrstitevNo.4397

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba1 175 693 397,89

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.29917447601183117,2023-07-05

Najnižja cena0.000124985293008165,2025-05-30

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

