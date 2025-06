TOKEN

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

Ime in priimekTOKEN

UvrstitevNo.898

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.82%

Razpoložljivi obtok1,000,019,789

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja0.1%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.24479169509887172,2024-03-26

Najnižja cena0.000048638485014782,2023-10-27

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.