Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

UvrstitevNo.1203

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,11%

Razpoložljivi obtok639 999 462,0483377

Največja ponudba750 000 000

Skupna ponudba749 999 462,0483377

Hitrost kroženja0.8533%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.13684820134656278,2025-01-31

Najnižja cena0.009265320733761516,2025-05-31

Javna veriga blokovSOL

