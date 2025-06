TIN

"IN" is a multiplayer online role-playing game with a "match-three" combat system, built on APTOS blockchain technology and NFT technology.Players will have to create each item of equipment themselves, and in the future they will get the chance to exchange these items in the game auction.

Ime in priimekTIN

UvrstitevNo.2855

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.13%

Razpoložljivi obtok20,777,488

Največja ponudba0

Skupna ponudba99,826,613.9

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.3708550940972726,2023-12-11

Najnižja cena0.002230548376591918,2025-05-02

Javna veriga blokovAPTOS

