Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Ime in priimekTET

UvrstitevNo.1171

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)3.72%

Razpoložljivi obtok7,958,776.61088405

Največja ponudba10,000,000

Skupna ponudba10,000,000

Hitrost kroženja0.7958%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov45.24342090893949,2024-01-07

Najnižja cena0.959225254152092,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

