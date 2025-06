TENET

Tenet is a DeFi focused EVM Layer-1 project bringing liquidity and yield opportunities to LSDs(liquid staking derivatives). Tenet allows LSDs to re-stake to its network and be used in Tenet's DeFi Ecosystem by utilizing a new consensus mechanism called Diversified PoS. This allows LSDs like stEth to participate in validation, making it the most secure blockchain ever created.

Ime in priimekTENET

UvrstitevNo.3635

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba1,200,000,000

Skupna ponudba1,200,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.27671400174155314,2023-05-29

Najnižja cena0.000514215043454351,2025-04-06

Javna veriga blokovTENET

Panoga

Družbeni mediji

