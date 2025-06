TAI

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

Ime in priimekTAI

UvrstitevNo.339

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.77%

Razpoložljivi obtok892,189,753.9

Največja ponudba999,999,988

Skupna ponudba892,189,753.9

Hitrost kroženja0.8921%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.49410794501545524,2024-12-13

Najnižja cena0.02315821757289225,2025-04-17

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

