TAIKO

Ime in priimekTAIKO

UvrstitevNo.439

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)41.81%

Razpoložljivi obtok117,565,165.27316965

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.272762030531162,2024-06-06

Najnižja cena0.48924399476314623,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

UvodTaiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Panoga

Družbeni mediji

