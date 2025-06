SWCH

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

Ime in priimekSWCH

UvrstitevNo.942

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)11.08%

Razpoložljivi obtok43,748,797.73852797

Največja ponudba120,000,000

Skupna ponudba120,000,000

Hitrost kroženja0.3645%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.0242286733458037,2023-12-08

Najnižja cena0.12011462546246503,2023-09-26

Javna veriga blokovMATIC

