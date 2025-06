SUKU

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Ime in priimekSUKU

UvrstitevNo.973

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,10%

Razpoložljivi obtok440 695 293,38121015

Največja ponudba0

Skupna ponudba1 500 000 000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.58455478,2021-04-10

Najnižja cena0.02540776783111285,2025-04-06

Javna veriga blokovETH

UvodSuku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.