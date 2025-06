STND

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

Ime in priimekSTND

UvrstitevNo.2439

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.36%

Razpoložljivi obtok85,574,950

Največja ponudba0

Skupna ponudba94,600,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.05525779,2021-05-14

Najnižja cena0.001952917398003709,2025-04-16

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

