Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

UvrstitevNo.9549

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)125.59%

Razpoložljivi obtok8,975,076.8597149

Največja ponudba0

Skupna ponudba8,975,076.8597149

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov4982.427225819274,2021-11-16

Najnižja cena551.78459296,2020-12-24

Javna veriga blokovETH

