STAR10

THE ONLY OFFICIAL RONALDINHO TOKEN. Own a piece of Ronaldinho’s legacy. Be a part of the $STAR10 movement—where holders play, win, and unlock exclusive rewards. Ronaldinho tokens are designed to provide exclusive experiences and offer utility to the community, granting access to special benefits and interactions. They are not intended to serve as an investment, investment contract, or any form of security.

Ime in priimekSTAR10

UvrstitevNo.2899

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.21%

Razpoložljivi obtok209,212,402.44750854

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.2092%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.31010334999458883,2025-03-03

Najnižja cena0.000186572571384376,2025-05-31

Javna veriga blokovBSC

