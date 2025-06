SR30

Welcome to SatsRush, the premier Gamified Community Growth Engine platform for ordinal, BRC20, Runes, and Bitcoin layer 2 networks. Our innovative Gamified-as-a-Service (GaaS) model is set to redefine community engagement.Experience the thrill of building, engaging, playing, and earning with our Mobile-First adrenaline Rush shooter game. Unlock special rewards, accelerate growth, and discover unique strategies and mechanisms designed to propel you to success.

Ime in priimekSR30

UvrstitevNo.5971

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.009030502564093087,2024-08-23

Najnižja cena0.000091256480710584,2025-04-15

Javna veriga blokovBSC

UvodWelcome to SatsRush, the premier Gamified Community Growth Engine platform for ordinal, BRC20, Runes, and Bitcoin layer 2 networks. Our innovative Gamified-as-a-Service (GaaS) model is set to redefine community engagement.Experience the thrill of building, engaging, playing, and earning with our Mobile-First adrenaline Rush shooter game. Unlock special rewards, accelerate growth, and discover unique strategies and mechanisms designed to propel you to success.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.