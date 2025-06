SPIZ

SPACE-iZ is an ecosystem of apps designed as an equitable and fairer alternative to current service platforms such as food delivery, ride-hailing and property rental, all powered by a single wallet.

Ime in priimekSPIZ

UvrstitevNo.6687

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba300,000,000

Skupna ponudba300,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.04033196,2021-08-18

Najnižja cena0.00003000616386691,2024-11-16

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

