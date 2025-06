SNSY

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

UvrstitevNo.1110

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok5,205,827,044

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja0.5205%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.012149855290302767,2024-12-12

Najnižja cena0.000732031742351647,2024-06-24

Javna veriga blokovETH

