SMR

Shimmer is the official L1 staging and validation network of the IOTA distributed ledger technology (DLT). It is a rapid innovation playground with short development cycles, allowing developers to build applications and use features that are not yet available on the IOTA mainnet.

Ime in priimekSMR

UvrstitevNo.7280

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,813,620,509

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.1797301809863471,2022-10-06

Najnižja cena0.000550913284749927,2025-05-07

Javna veriga blokovSMR

UvodShimmer is the official L1 staging and validation network of the IOTA distributed ledger technology (DLT). It is a rapid innovation playground with short development cycles, allowing developers to build applications and use features that are not yet available on the IOTA mainnet.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.