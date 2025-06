SMOG

The mighty dragon SMOG incinerates all his crypto meme coin enemies. Buy and hold $SMOG tokens to gain access to the greatest airdrop Solana has ever seen! Buy, trade and complete Zealy quests to join Smog in vanquishing his enemies!

Ime in priimekSMOG

UvrstitevNo.1183

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok778,999,968

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,399,999,968

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.3839854711934234,2024-03-08

Najnižja cena0.00647600481181545,2025-04-09

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

