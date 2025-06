SGB

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Ime in priimekSGB

UvrstitevNo.3479

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba16,089,041,095.890411

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.7192124892168296,2021-09-30

Najnižja cena0.003717734576447314,2023-10-13

Javna veriga blokovSGB

