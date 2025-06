SETAI

Sentient AI is an AI agent, a chatbot & personal assistant that generates creative life solutions by outstanding critical thinking and empathetic responses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. The first AI Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, empowers investors to optimize their token assets and gain access to early investment across Web3 space.

Ime in priimekSETAI

UvrstitevNo.5859

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.05923576647703035,2025-01-08

Najnižja cena0.002368138727822811,2025-05-31

Javna veriga blokovBSC

UvodSentient AI is an AI agent, a chatbot & personal assistant that generates creative life solutions by outstanding critical thinking and empathetic responses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. The first AI Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, empowers investors to optimize their token assets and gain access to early investment across Web3 space.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.