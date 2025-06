SEI

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

Ime in priimekSEI

UvrstitevNo.71

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0003%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.04%

Razpoložljivi obtok5,332,083,333

Največja ponudba0

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.1417381468228582,2024-03-16

Najnižja cena0.007989041448526595,2023-08-15

Javna veriga blokovSEI

