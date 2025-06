SD

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Ime in priimekSD

UvrstitevNo.729

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)5.21%

Razpoložljivi obtok53,284,459.46051195

Največja ponudba120,000,000

Skupna ponudba120,000,000

Hitrost kroženja0.444%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov9.392008992707279,2022-04-06

Najnižja cena0.2375986202937185,2022-10-25

Javna veriga blokovETH

UvodStader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.